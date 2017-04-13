У Вінниці загинув військовий. ВІДЕО
У Вінниці загинув військовий. ВІДЕО
Все сталося пізно вночі на вулиці Замостянській. Поруч із будинком культури.
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