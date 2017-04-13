Довічники із Житомирської колонії шиють рукавички та виготовляють новорічні іграшки. ВІДЕО
Довічники із Житомирської колонії шиють рукавички та виготовляють новорічні іграшки. ВІДЕО
У Житомирській виправній колонії № 8 відбувають покарання, так звані, довічники. Люди засуджені до найвищої міри покарання, незважаючи на суворий режим, мають право працювати. Це єдине, що дає ще їм сенс для життя. Вони шиють тут робочі рукавиці та виготовляють новорічні іграшки. Щодо умов перебування, то радіють кожній дрібниці. Приміром, не так давно їм дозволили спілкуватись із рідними по «Skype», тобто не лише вести переписку, а й виходити на відеозв’язок. Окрім того засуджені не втрачають надію колись таки вийти на волю.
|
13.04.2017 | 21:15
|
13.04.2017 | 20:45
|
13.04.2017 | 20:15
|
13.04.2017 | 19:50
|
13.04.2017 | 12:20
|
13.04.2017 | 11:40
|
13.04.2017 | 07:20
|
13.04.2017 | 07:00
|
12.04.2017 | 23:15
|
12.04.2017 | 22:45
|
12.04.2017 | 22:15
|
12.04.2017 | 21:45
|
12.04.2017 | 21:15
|
12.04.2017 | 20:45
|
12.04.2017 | 20:15
|
12.04.2017 | 19:45
-
- 1 з 744
- ››