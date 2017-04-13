Порядок у Києві під час "Євробачення" охоронятимуть 10 тисяч правоохоронців. ВІДЕО
Порядок у Києві під час "Євробачення" охоронятимуть 10 тисяч правоохоронців. ВІДЕО
Рівно місяць залишився до фіналу Євробачення, який пройде у столиці. Вже у травні київська сцена об'єднає конкурсантів зі всього світу. Поки артисти готуються до міжнародного пісенного конкурсу, не відстають від них і українські правоохоронці. Кажуть, за безпеку можуть не боятися, ані кияни, ані гості столиці.
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