Через необережне поводження зі зброєю загинуло два українських солдати. ВІДЕО
Через необережне поводження зі зброєю загинуло два українських солдати. ВІДЕО
В Зоні АТО в ніч на 13 квітня загинуло троє військовослужбовців. Та якщо один із них – від кулі ворога, то двоє інших – через необережне поводження зі зброєю. Чи став причиною трагедії у військовій частині алкоголь, чи до цього призвели якісь інші обставини, зараз це з’ясовують. На місці уже працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та національної поліції.
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