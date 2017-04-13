На Франківщині чоловік врятував дівчину від фатального стрибку з мосту. ВІДЕО

На Франківщині чоловік врятував дівчину від фатального стрибку з мосту. ВІДЕО

22:45 13.04.2017

Чому чоловік звернув увагу на незнайомку на мосту у Івано-Франківську дивіться у випуску «Надія є!»

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