На посади до місцевих судів претендують понад 6 тис. кандидатів. ВІДЕО
На посади до місцевих судів претендують понад 6 тис. кандидатів. ВІДЕО
Конкурс суддів до місцевих судів триває. На вакантні посади вже подали заявки понад 6 тис. кандидатів. Ця цифра за всі попередні роки доборів у місцеві суди, можна сказати, рекордна. Експерти кажуть, - люди почали довіряти і вірити у судову реформу. Бажаючі посісти вакантне місце у суді, можуть подати заявку до 16 квітня, приймати документи будуть з 17 до 16 травня.
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