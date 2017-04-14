Алкоголь у Києві можливо знову продаватимуть і вночі. ВІДЕО
Алкоголь у Києві можливо знову продаватимуть і вночі. ВІДЕО
Алкоголь у столиці, можливо, знову продаватимуть вночі. А все тому, що Господарський суд Києва зобов’язав Київраду скасувати її рішення про заборону продажу спиртних напоїв у нічний час, а саме з 23:00 до 10 години ранку. Рішення про таке нововведення було прийняте депутатами Київради 22 вересня минулого року. Ініціатор заборони торгівлі у нічний час депутат Київради Владислав Михайленко уже відреагував на рішення Господарського суду і запевнив журналістів, що він з колегами так просто не здасться. Обіцяє відстоювати рішення колег в інших судових інстанціях.
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