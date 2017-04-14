Водій «Форда» збив лікарку, її донька лишилась сиротою. ВІДЕО

З’явилося нове відео з місця жахливої аварії, яка сталася у Дніпрі. На Запорізькому шосе керманич червоного «Форда» їхав не зважаючи на будь-які правила. Водій летів дорогою так, що його аж заносило.

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Телеканал ЧП.INFO