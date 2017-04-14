У Львові затримано злочинну групу, що розікрала автобусний завод (ВІДЕО)

До одної вінницької родини зателефонував чоловік. Представився поліцейським. Жінці, яка підняла слухавку розпівів,що її син щойно потрапив в аварію. Збив людину. Щоб він уник відповідальності – треба гроші – 10 тисяч доларів. Жінка вже думками почала збирати потрібну суму. Однак, батько, що саме був поряд, виявився не ликом шитий. Інформацію вирішив перевірити.

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