У Львові затримано злочинну групу, що розікрала автобусний завод (ВІДЕО)
У Львові затримано злочинну групу, що розікрала автобусний завод (ВІДЕО)
До одної вінницької родини зателефонував чоловік. Представився поліцейським. Жінці, яка підняла слухавку розпівів,що її син щойно потрапив в аварію. Збив людину. Щоб він уник відповідальності – треба гроші – 10 тисяч доларів. Жінка вже думками почала збирати потрібну суму. Однак, батько, що саме був поряд, виявився не ликом шитий. Інформацію вирішив перевірити.
Не тільки це. Також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке…..
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У Львові затримано злочинну групу, що розікрала автобусний завод
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