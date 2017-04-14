На Сумщині жінка замовила вбивство чоловіка за 2000 грн. ВІДЕО
На Сумщині жінка замовила вбивство чоловіка за 2000 грн. ВІДЕО
Жінка з Конотопу Сумської області найняла кілера. Поставила йому завдання – вбити благовірного, з яким у шлюбі прожила сім років. За вдало проведену спецоперацію кілеру і, за сумісництвом своєму знайомому, пообіцяла дві тисячі гривень. Страшно уявити, чим могла завершитися вся історія, якби він не звернувся у поліцію. Правоохоронці прийняли рішення - імітувати вбивство чоловіка. Подробиці у сюжеті.
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