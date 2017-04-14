Поліція Волині встановила особу підозрюваного у вбивстві військового (ВІДЕО)

Поліція Волині встановила особу підозрюваного у вбивстві військового (ВІДЕО)

07:00 14.04.2017

Нагадаємо, до чергової частини Володимир-Волинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу будинку на вулиці Князя Романа лежить чоловік із тілесними ушкодженнями.

Поліцейські встановили особу потерпілого, ним виявився 25-річний мешканець Маневицького району, військовий контрактної служби 14-ї ОМБР.

Потерпілого автомобілем швидкої медичної допомоги доставили у відділення реанімації Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, мозкову кому. Не приходячи до свідомості, військовий помер під час проведення реанімаційних заходів.

Проведеними заходами поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 19-річний мешканець Львівської області, товариш по службі покійного.

З’ясувалося, що напередодні колеги випивали, згодом посварилися. Під час конфлікту львів’янин наніс потерпілому тілесні ушкодження, від яких той згодом помер.

«За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу», – повідомив Максим Новицький, заступник начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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