На Буковині затримано кримінальний квартет домушників-професіоналів. ВІДЕО

На Буковині затримано кримінальний квартет домушників-професіоналів. ВІДЕО

08:42 14.04.2017

Оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області завдяки злагодженій роботі спіймали двох чоловіків одразу після вчинення ними серії квартирних крадіжок.

Зокрема, злочинці обікрали в одному будинку дві квартири та винесли майно на загальну суму біля 235 000 гривень. Також поліцейські встановили їх причетність до 10 інших квартирних крадіжок.

Зловмисниками виявилися 43-річний мешканець Луганської області та 42-річний житель Тернопільської області, які вже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

У затриманих було вилучено комплект відмичок до різних дверних замків, набір домофонних ключів, радіостанції та інші засоби для проникнення до помешкань. Також при них було виявлені грошові кошти та ювелірні вироби, які останні поцупили з квартир.

Правопорушників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їм загрожує позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Наразі триває слідство та проводиться перевірка на причетність затриманих  до інших крадіжок як на території Буковини, так і в сусідніх областях.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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