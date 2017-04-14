В Лук’янівському СІЗО за тиждень померло четверо людей. ВІДЕО

В лікарні Лук’янівського СІЗО помер співкамерник колишнього «торнадівця» Іллі Холода. За декілька днів до цього між чоловіками виник конфлікт. Прямо під час прогулянки у дворі Холод сильно побив сусіда. Його госпіталізували, але як написав на своїй сторінці у Фейсбук екс-голова пенітенціарної служби Сергій Старенький, врятувати не змогли. Керівник медчастини Київського СІЗО Ігор Письменний підвердив факт смерті співкамерника Холода. Не приховує й інших смертей. Навіть більше, каже що за останній тиждень таких випадків було чотири. Але зазначив, що решта людей померли від хвороб.

Телеканал ЧП.INFO