В Лук’янівському СІЗО за тиждень померло четверо людей. ВІДЕО

В Лук’янівському СІЗО за тиждень померло четверо людей. ВІДЕО

19:50 14.04.2017

В лікарні Лук’янівського СІЗО помер співкамерник колишнього «торнадівця» Іллі Холода. За декілька днів до цього між чоловіками виник конфлікт. Прямо під час прогулянки у дворі Холод сильно побив сусіда. Його госпіталізували, але як написав на своїй сторінці у Фейсбук екс-голова пенітенціарної служби Сергій Старенький, врятувати не змогли. Керівник медчастини Київського СІЗО Ігор Письменний підвердив факт смерті співкамерника Холода. Не приховує й інших смертей. Навіть більше, каже що за останній тиждень таких випадків було чотири. Але зазначив, що решта людей померли від хвороб.

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