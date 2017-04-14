У Києві вантажівка збила пішохода. Очевидці ДТП звинувачують пішохода. ВІДЕО
У Києві вантажівка збила пішохода. Очевидці ДТП звинувачують пішохода. ВІДЕО
На бульвар Вацлава Гавела у Києві сталась аварія. Вантажівка «MAN» зачепила пішохода. Очевидці автопригоди в один голос заявляють, що водій не винен, п’яний чоловік сам кинувся під колеса автомобіля.
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