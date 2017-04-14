В Одесі затримали водія маршрутки, який курив марихуану просто за кермом. ВІДЕО

В Одесі водій звичайної міської маршрутки перевозив пасажирів, а паралельно з цим покурював коноплю. Спеціальний пристрій для вживання наркотиків у нього був при собі - біля робочого місця.

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