В Одесі затримали водія маршрутки, який курив марихуану просто за кермом. ВІДЕО
В Одесі затримали водія маршрутки, який курив марихуану просто за кермом. ВІДЕО
В Одесі водій звичайної міської маршрутки перевозив пасажирів, а паралельно з цим покурював коноплю. Спеціальний пристрій для вживання наркотиків у нього був при собі - біля робочого місця.
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