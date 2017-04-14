9 років в ефірі. «ЧП-інфо» святкує День народження. ВІДЕО

14 квітня 2008-го вперше канал з’явився на теренах українського телебачення. І одразу знайшов своє місце серед десятків центральних телеканалів країни. Одразу було помітно – контент каналу кардинально відрізняється від решти інформаційного продукту. Бо ж не лише інформує, а й створений аби допомогти людям уникнути неприємностей, вберегти своє життя та життя близьких.

Телеканал ЧП.INFO