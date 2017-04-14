У Рівному матір з маленькою дитиною вигнали з лекції. ВІДЕО

8 квітня у Рівному організували відкриту дискусію під назвою «Файне місто». Під час дискусії велась відеозйомка. Саме те, що все знімали камери і є ключовим фактором конфлікту, який стався між молодою мамою, яка прийшла з немовлям на захід, та його організаторами згодом. Про конфлікт ми дізнались з посту на сторінці жінки у Фейсбук. Рівнянка пише - організатори, як було зазначено в оголошенні - відкритої дискусії, попросили її покинути аудиторію, щойно почав хникати семимісячний син.

Телеканал ЧП.INFO