У Чернівецькій області затримали «домушників». ВІДЕО

Більше того, поліцейські кажуть, скоріше за все чоловіки тривалий час виносили речі не лише із помешкань жителів Чернівецької області а ще і кількох західних областей України.

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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