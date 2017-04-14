У Чернівецькій області затримали «домушників». ВІДЕО
У Чернівецькій області затримали «домушників». ВІДЕО
Більше того, поліцейські кажуть, скоріше за все чоловіки тривалий час виносили речі не лише із помешкань жителів Чернівецької області а ще і кількох західних областей України.
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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