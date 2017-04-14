Приватні детективи відтепер працюватимуть у рамках закону. ВІДЕО

Попри значну історію, детективна діяльність в Україні і донедавна була поза законом. Жодна норма не регулювала цю сферу. Аби захистити себе перед законом, детективи прикривалися найбільш близькою до них професією – посвідченням журналіста. А свої агентства реєструвати, як засоби масової інформації.

Телеканал ЧП.INFO