Приватні детективи відтепер працюватимуть у рамках закону. ВІДЕО
Приватні детективи відтепер працюватимуть у рамках закону. ВІДЕО
Попри значну історію, детективна діяльність в Україні і донедавна була поза законом. Жодна норма не регулювала цю сферу. Аби захистити себе перед законом, детективи прикривалися найбільш близькою до них професією – посвідченням журналіста. А свої агентства реєструвати, як засоби масової інформації.
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