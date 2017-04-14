В Тернополі знайти власника загубленої сумки за допомогою Facebook. ВІДЕО

Місцева жителька Олена Науменко знайшла чоловічу сумку. Окрім різних особистих речей там ще й гроші були. Жінка подумала, що варто про це написати пост у «Facebook» і не прогадала. Її повідомлення почали перемощувати інші користувачі соцмережі і вже за лічені хвилини знайшовся власник знахідки.

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