В Тернополі знайти власника загубленої сумки за допомогою Facebook. ВІДЕО

В Тернополі знайти власника загубленої сумки за допомогою Facebook. ВІДЕО

22:45 14.04.2017

Місцева жителька Олена Науменко знайшла чоловічу сумку. Окрім різних особистих речей там ще й гроші були. Жінка подумала, що варто про це написати пост у «Facebook» і не прогадала. Її повідомлення почали перемощувати інші користувачі соцмережі і вже за лічені хвилини знайшовся власник знахідки.

І не лише це. Також в огляді соцмереж дивіться…

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