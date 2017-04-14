1500 поліцейських дбатимуть про безпеку киян на Великдень. ВІДЕО
1500 поліцейських дбатимуть про безпеку киян на Великдень. ВІДЕО
16 квітня вся Україна святкуватиме Великдень. Мільйони людей йтимуть до церкви. Всі православні святитимуть паску. Найбільш людно, очікують правоохоронці, буде у столиці. До святих місць прийдуть не лише місцеві жителі, а й тисячі паломників з інших міст. Тож заходи безпеки буде посилено, звітують в поліції Києва. 1500 поліцейських дбатимуть про безпеку киян та гостей міста.
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