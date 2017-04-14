1500 поліцейських дбатимуть про безпеку киян на Великдень. ВІДЕО

16 квітня вся Україна святкуватиме Великдень. Мільйони людей йтимуть до церкви. Всі православні святитимуть паску. Найбільш людно, очікують правоохоронці, буде у столиці. До святих місць прийдуть не лише місцеві жителі, а й тисячі паломників з інших міст. Тож заходи безпеки буде посилено, звітують в поліції Києва. 1500 поліцейських дбатимуть про безпеку киян та гостей міста.

Телеканал ЧП.INFO