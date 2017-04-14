Cуд відправив екс-начальника ДАІ Києва під арешт. ВІДЕО

Екс-начальника ДАІ Києва почали судити. У Печерському районному суді розпочалося перше засідання. Колишнього керівника ліквідованої державної автоінспекції Миколу Макаренка підозрюють у корупції. Прокурори хочуть, аби колишнього керівника ДАІ взяли під варту. Або, як альтернативу, пропонують внести заставу – приблизно п’ять мільйонів гривень. Сам Микола Макаренко, свою провину повністю заперечує. Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO