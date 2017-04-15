Правозахисники перевірили відділки поліції. ВІДЕО
Правозахисники перевірили відділки поліції. ВІДЕО
«Поліція в об’єктиві». Такий флешмоб запровадили правозахисники та активісти, аби продемонструвати – будь-хто без жодних дозволів має право знімати на відео дії служителя порядку.
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