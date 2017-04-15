Суд звільнив від покарання ще одного учасника Програми СБУ (ВІДЕО)

Суд звільнив від покарання ще одного учасника Програми СБУ (ВІДЕО)

01:00 15.04.2017

На Донеччині суд звільнив від кримінального покарання ще одного учасника Програми Служби безпеки України «На тебе чекають вдома».

Мешканець Покровського району Донецької області впродовж півроку перебував у лавах незаконного збройного формування «ДНР». З часом, розчарувавшись в ідеях «руського мира», чоловік вирішив повернутися до мирного життя, залишив бандформування та звернувся за допомогою до СБУ.

У рамках програми «На тебе чекають вдома» колишній бойовик добровільно написав заяву до правоохоронних органів та сприяв слідству. Запобіжний захід до нього не обирався, тому він мав можливість перебувати вдома протягом усього терміну досудового розслідування.

Після завершення усіх процесуальних дій Красноармійський міськрайонний суд звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності за скоєння інкримінованого йому злочину.

Демонструючи ухвалу суду, колишній учасник НЗФ запевняє, що програма СБУ діє, а також закликає інших спантеличених людей зберегти свої родини та повертатись додому.

За матеріалами прес-центру СБУ

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