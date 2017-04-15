У Хмельницькому прикрили казино, його чималу касу ховали у стелі. ВІДЕО

У Хмельницькому прикрили казино, його чималу касу ховали у стелі. ВІДЕО

22:00 15.04.2017

Працівники обласного управління захисту економіки Національної поліції, СБУ та обласної прокуратури вилучили понад 250 тисяч гривень та гральне обладнання.

Гральний заклад знаходився на околиці міста у житловому будинку. Види азартних ігор були для різних клієнтів. Все залежало від їх платоспроможності. Покер, рулетка, гральні автомати старого зразка та доступ до онлайн-казино.

Працівники УЗЕ в Хмельницькій області Нацполіції, обласного управління СБУ та прокуратури області провели санкціонований обшук у гральному закладі.

У касі правоохоронці виявили 2 тисячі гривень. Проте, в подальшому знайшли ще понад чверть мільйона гривень.

Доволі часто адміністрація закладів робить схованку для грошей. Місця зберігання бувають різні: стіна, підлога тощо. В цьому гральному закладі схованка знаходилась у стелі. Звідти правоохоронці вилучили понад 200 тисяч гривень та 2 тисячі доларів США.

Окрім грошей, працівники УЗЕ в Хмельницькій області Нацполіції, обласного управління СБУ та прокуратури області вилучили 2 рулетки, 5 покернихстолів, 14 гральних автоматів, 6  системних блоків з програмним забезпеченням для азартної гри, а також приладдя для гри в покер та чорнову документацію.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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