В Одесі знайшли тіло новонародженої дитини, поліція шукає матір-зозулю. ВІДЕО

Тіло хлопчика виявили співробітники ЖКС біля входу в напівпідвальне приміщення одного з житлових будинків на вулиці Мечникова, які і повідомили про це до чергової частини Хмельницького відділу поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Проведено необхідні слідчі дії. Наявність плаценти і навколоплідних вод свідчить про те, що дитина народилася в даному місці. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Інформація про подію внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань по попередньо правової кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

В даний час проводяться оперативні заходи, спрямовані на встановлення особи породіллі. Слідство триває.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо даної події, повідомте по телефонам: 102, 799-19-60, 733-02-02.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області