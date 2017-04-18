В ДТП на Прикарпатті загинуло четверо людей, ще восьмеро – травмовані. ВІДЕО

Четверо загиблих та восьмеро – у важкому стані. Такі наслідки страшної ДТП поблизу села Мишин на Прикарпатті. Фото із місця аварії говорять самі за себе. Легковик «Renault» повністю розтрощений. За попередньою версією саме його водій спровокував аварію. Він ніби то виїхав на зустрічну смугу руху і навіть не гальмував, попри те, що попереду на нього мчав автобус «БАЗ» із пасажирами. За інформацією правоохоронців, загиблі – пасажири легковика та його водій. Усього в салоні було шестеро людей. Двоє з них у важкому стані. Також дісталося і водію автобуса. У нього чисельні переломи та забої. Він та п’ятеро пасажирів маршрутки теж наразі - в лікарні.

Телеканал ЧП.INFO