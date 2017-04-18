Після потужних обстрілів в Авдіївці відновлюють електропостачання. ВІДЕО

Авдіївку знову обстріляли. Ввечері 17 квітня бойовики стріляли з мінометів по будинках мирних жителів Старої Авдіївки. Один будинок повністю зруйновано, один – частково, ще шість пошкоджено.

Телеканал ЧП.INFO