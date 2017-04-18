У Києві Опель перевернувся на дах. Є постраждалі. ВІДЕО
У Києві Опель перевернувся на дах. Є постраждалі. ВІДЕО
У Києві вночі на вулиці Бориспільській перекинувся легковик Опель. Дві людини постраждали.
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