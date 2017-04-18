Приватні детективи шукатимуть зниклих людей та захищатимуть авторські права. ВІДЕО

Приватні детективи шукатимуть зниклих людей та захищатимуть авторські права. ВІДЕО

21:15 18.04.2017

Приватні детективи виходять з тіні. Посприяли цьому народні депутати, які прийняли відповідний закон. Документ тепер врегульовує всі види послуг, які зможуть надавати детективи, їхні права та обов’язки. Їм не можна, наприклад, збирати дані пов’язані з особистим життям, релігійними поглядами, чи політичною позицією особи без письмової згоди на це. Натомість детективи отримають право шукати зниклих родичів, допомагати клієнтам вивчати кредитну репутацію їхніх клієнтів, виявляти факти порушення прав інтелектуальної власності, а також вести відеоспостереження, якщо це не загрожує життю та здоров’ю людей.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
В Україні 67% дітей стикалися зі знущанням. ВІДЕО
В Україні 67% дітей стикалися зі знущанням. ВІДЕО
18.04.2017 | 21:45
Приватні детективи шукатимуть зниклих людей та захищатимуть авторські права. ВІДЕО
Приватні детективи шукатимуть зниклих людей та захищатимуть авторські права. ВІДЕО
18.04.2017 | 21:15
У Києві Опель перевернувся на дах. Є постраждалі. ВІДЕО
У Києві Опель перевернувся на дах. Є постраждалі. ВІДЕО
18.04.2017 | 20:45
Після потужних обстрілів в Авдіївці відновлюють електропостачання. ВІДЕО
Після потужних обстрілів в Авдіївці відновлюють електропостачання. ВІДЕО
18.04.2017 | 20:15
В ДТП на Прикарпатті загинуло четверо людей, ще восьмеро – травмовані. ВІДЕО
В ДТП на Прикарпатті загинуло четверо людей, ще восьмеро – травмовані. ВІДЕО
18.04.2017 | 19:45
В Одесі знайшли тіло новонародженої дитини, поліція шукає матір-зозулю. ВІДЕО
В Одесі знайшли тіло новонародженої дитини, поліція шукає матір-зозулю. ВІДЕО
18.04.2017 | 07:30
Закон і порядок: правники в колонії. ВІДЕО
Закон і порядок: правники в колонії. ВІДЕО
17.04.2017 | 23:00
Таємниці справи Станіслава Сербаєва. ВІДЕО
Таємниці справи Станіслава Сербаєва. ВІДЕО
17.04.2017 | 16:00
Дитину з аутизмом виживають зі школи. ВІДЕО
Дитину з аутизмом виживають зі школи. ВІДЕО
17.04.2017 | 08:00
34% переселенців не хочуть повертатися додому. ВІДЕО
34% переселенців не хочуть повертатися додому. ВІДЕО
16.04.2017 | 23:00
Поліція встановлює особу чоловіка, що стріляв під час заворушень у Полтаві (ВІДЕО)
16.04.2017 | 16:00
Депутати пропонують заборонити аборти в Україні. ВІДЕО
Депутати пропонують заборонити аборти в Україні. ВІДЕО
16.04.2017 | 08:00
Закон і порядок: правники в колонії. ВІДЕО
Закон і порядок: правники в колонії. ВІДЕО
15.04.2017 | 23:00
У Хмельницькому прикрили казино, його чималу касу ховали у стелі. ВІДЕО
У Хмельницькому прикрили казино, його чималу касу ховали у стелі. ВІДЕО
15.04.2017 | 22:00
Арсен Аваков опублікував вражаючу статистику розкриття злочинів. ВІДЕО
Арсен Аваков опублікував вражаючу статистику розкриття злочинів. ВІДЕО
15.04.2017 | 16:00
Правозахисники перевірили відділки поліції. ВІДЕО
Правозахисники перевірили відділки поліції. ВІДЕО
15.04.2017 | 08:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Щодо блокування російських банків в Україні
12.04.2017
Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Примусове виселення ромів із Києва - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.