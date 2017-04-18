В Україні 67% дітей стикалися зі знущанням. ВІДЕО

Міжнародний дитячий фонд ЮНІСЕФ провів в Україні дослідження. Як з’ясувалося, - впродовж останніх двох-трьох місяців шістдесят сім відсотків дітей стикались з булінгом, тобто з залякуванням, цькуванням. У більшості, це підлітки, віком від одинадцяти до сімнадцяти років. З них двадцять чотири відсотків були саме жертвами булінгу. Частіше це сором’язливі та закриті до спілкування діти. Також від агресії потерпають підлітки з бідних родин. До слова, ріст дитячої жорстокості експерти пов’язують з ситуацією у сім’ях, розвитком соцмереж, якістю шкільного виховання і навіть реформою поліції.

Телеканал ЧП.INFO