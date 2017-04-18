На Одещині знають, скільки коштує крадіжка. ВІДЕО

Чуже майно було ласим шматочком, яке зловмисник хотів отримати за так. Аби ж то він знав, що платити таки доведеться, і не мало. Щоб закрити теку із власною справою на стіл старшого лейтенанта довелося викладати купюри.

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