На Одещині знають, скільки коштує крадіжка. ВІДЕО

На Одещині знають, скільки коштує крадіжка. ВІДЕО

22:15 18.04.2017

Чуже майно було ласим шматочком, яке зловмисник хотів отримати за так. Аби ж то він знав, що платити таки доведеться, і не мало. Щоб закрити теку із власною справою на стіл старшого лейтенанта довелося викладати купюри. 

І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться:

У Херсоні старший лейтенант відзначився… хабаром.

На Закарпатті посадовці вимагали данину за не перешкоджання митному оформленню.

Телеканал ЧП.INFO

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