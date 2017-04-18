Луценка позбавили частини повноважень. ВІДЕО

Юрія Луценка позбавили частини повноважень. Зокрема, через новий закон «про прокуратуру» , який набрав чинності 15 квітня, відтепер генпрокурор не має права самовільно звільняти та призначати на посади кандидатів в органах прокуратури. Ці функції візьме на себе Рада прокурорів України.

Телеканал ЧП.INFO