Луценка позбавили частини повноважень. ВІДЕО
Луценка позбавили частини повноважень. ВІДЕО
Юрія Луценка позбавили частини повноважень. Зокрема, через новий закон «про прокуратуру» , який набрав чинності 15 квітня, відтепер генпрокурор не має права самовільно звільняти та призначати на посади кандидатів в органах прокуратури. Ці функції візьме на себе Рада прокурорів України.
|
18.04.2017 | 22:45
|
18.04.2017 | 22:15
|
18.04.2017 | 21:45
|
18.04.2017 | 21:15
|
18.04.2017 | 20:45
|
18.04.2017 | 20:15
|
18.04.2017 | 19:45
|
18.04.2017 | 07:30
|
17.04.2017 | 23:00
|
17.04.2017 | 16:00
|
17.04.2017 | 08:00
|
16.04.2017 | 23:00
|
16.04.2017 | 16:00
|
16.04.2017 | 08:00
|
15.04.2017 | 23:00
|
15.04.2017 | 22:00
-
- 1 з 746
- ››