Суд не задовольнив клопотання адвокатів екс-беркутівців. ВІДЕО
Суд не задовольнив клопотання адвокатів екс-беркутівців. ВІДЕО
До суду надійшли заяви про відвід кількох учасників кримінального провадження. Річ у тім, що 29 березня розпочався слідчий експеримент, в якому повторно взяли участь два експерти, які були присутні і під час досудового розслідування. Власне, це і стало каменем спотикання між адвокатами та прокурорами.
|
18.04.2017 | 23:15
|
18.04.2017 | 22:45
|
18.04.2017 | 22:15
|
18.04.2017 | 21:45
|
18.04.2017 | 21:15
|
18.04.2017 | 20:45
|
18.04.2017 | 20:15
|
18.04.2017 | 19:45
|
18.04.2017 | 07:30
|
17.04.2017 | 23:00
|
17.04.2017 | 16:00
|
17.04.2017 | 08:00
|
16.04.2017 | 23:00
|
16.04.2017 | 16:00
|
16.04.2017 | 08:00
|
15.04.2017 | 23:00
-
- 1 з 746
- ››