Суд не задовольнив клопотання адвокатів екс-беркутівців. ВІДЕО

До суду надійшли заяви про відвід кількох учасників кримінального провадження. Річ у тім, що 29 березня розпочався слідчий експеримент, в якому повторно взяли участь два експерти, які були присутні і під час досудового розслідування. Власне, це і стало каменем спотикання між адвокатами та прокурорами.

Телеканал ЧП.INFO