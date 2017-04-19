В Одесі у дверей підвалу знайшли мертве немовля. Оновлено. ВІДЕО
В Одесі у дверей підвалу знайшли мертве немовля. Оновлено. ВІДЕО
Одеса. Вулиця Мечникова. У холодному підвалі мати покинула своє немовля. Серед бруду та сміття дитину знайшли двірники… знайшли мертвою. З місця події вони одразу подзвонили у поліцію. Зараз відомо, що це був хлопчик. Ймовірно, жінка його народжувала просто у підвалі. Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу – встановлюють від чого саме маля померло. А правоохоронці, тим часом, розшукують породіллю.
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