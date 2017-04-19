У Києві п’яний водій даремно намагався втекти від поліцейських. ВІДЕО

У Києві п’яний водій даремно намагався втекти від поліцейських. ВІДЕО

06:45 19.04.2017

Кадри аварії кажуть самі за себе. Потужність удару очевидна. Найбільше понівечений капот Mitsubishi, а мікроавтобус Volkswagen у результаті зіткнення в’їхав прямісінько в огорожу та залишився без правого переднього колеса.

Не тільки це…також в огляді ДТП дивіть про таке….

На Обухівській трасі в Києві в ДТП потрапила сім’я з дитиною

У Києві п’яний водій намагався втекти від поліції

На трасі Київ-Ковель сталась смертельна аварія

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