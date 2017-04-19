У Києві п’яний водій даремно намагався втекти від поліцейських. ВІДЕО
У Києві п’яний водій даремно намагався втекти від поліцейських. ВІДЕО
Кадри аварії кажуть самі за себе. Потужність удару очевидна. Найбільше понівечений капот Mitsubishi, а мікроавтобус Volkswagen у результаті зіткнення в’їхав прямісінько в огорожу та залишився без правого переднього колеса.
Не тільки це…також в огляді ДТП дивіть про таке….
На Обухівській трасі в Києві в ДТП потрапила сім’я з дитиною
У Києві п’яний водій намагався втекти від поліції
На трасі Київ-Ковель сталась смертельна аварія
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