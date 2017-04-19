У Черкасах поліцейські затримали на крадіжці нахабу та невдаху в одній особі. ВІДЕО

Підозрюваний намагався вдертися в зачинений кіоск, ясна річ хотів знайти там гроші. До того, як його побачили правоохоронці, чоловік вже встиг виламати захисні ролети, проте в середину проникнути йому вже не вдалося.

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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Телеканал ЧП.INFO