У Черкасах поліцейські затримали на крадіжці нахабу та невдаху в одній особі. ВІДЕО
У Черкасах поліцейські затримали на крадіжці нахабу та невдаху в одній особі. ВІДЕО
Підозрюваний намагався вдертися в зачинений кіоск, ясна річ хотів знайти там гроші. До того, як його побачили правоохоронці, чоловік вже встиг виламати захисні ролети, проте в середину проникнути йому вже не вдалося.
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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