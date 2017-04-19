Подробиці затримання банди, що грабувала валютників у Запоріжжі. ВІДЕО

Подробиці затримання банди, що грабувала валютників у Запоріжжі. ВІДЕО

07:40 19.04.2017

Начальник головного управління Національної поліції в Запорізькій області Олег Золотоноша повідомив подробиці резонансного затримання зловмисників, які скоїли низку розбійних нападів на валютників.

Співробітники карного розшуку поліції Запорізької області спільно зі спецпідрозділом поліції припинили діяльність організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на розбійних нападах на приватних підприємців. 

«Група займалася злочинною діяльністю з 2015 року, складалася з трьох осіб 1968, 1972 і 1974 року народження. Один з них – колишній співробітник правоохоронних органів, який працював в 90-х роках і знав усі тонкощі оперативної роботи. У 1995 році був звільнений з органів за порушення дисципліни і законності», – повідомив на брифінгу керівник поліції Запорізької області Олег Золотоноша.

На правопорушників оперативні співробітники вийшли лише в цьому році. Оперативники документували кожен крок зловмисників.

Кілька днів тому зазначену групу осіб зацікавила автостоянка в Комунарському районі Запоріжжя. Вони прорили під паркан стоянки лаз, також підготували шляхи відходу через гаражі і провели кілька «репетицій» проникнення на територію автостоянки.

«Ми не знали, хто буде об'єктом злочинного посягання, у зв’язку з чим співробітники були переведені на посилений варіант несення служби», – зазначив Олег Золотоноша.

Днями, вранці, члени угруповання активізувалися і почали рух в бік стоянки. До місця подій оперативно прибули працівники карного розшуку та спецпідрозділу поліції.

Прибувши на місце згаданої стоянки приблизно о 7:45, правоохоронці затримали зловмисників під час нападу на жінку-підприємця, 1966 року народження, яка йшла по свій автомобіль.

Оперативники спрацювали професійно: двох учасників нападу затримали прямо на місці злочину, а третього – в автомобілі неподалік. Завдяки вчасно наданій медичній допомозі жінка, яку злодії вдарили гантеллю по голові, залишилася жива.

Зловмисники були затримані згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

В даний час вони заарештовані і знаходяться в слідчому ізоляторі.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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