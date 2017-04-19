У Дніпрі злодюжки ледь не поцупили кабель мережі урядового спецзв’язку. ВІДЕО
У Дніпрі злодюжки ледь не поцупили кабель мережі урядового спецзв’язку. ВІДЕО
Трьох крадіїв, які намагалися викрасти більше ста метрів кабелю з магістральної лінії урядового спецзв’язку, затримала у Дніпрі Служба безпеки України спільно з поліцією.
Правоохоронці схопили зловмисників «на гарячому» під час крадіжки.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.
Триває слідство. Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
За матеріалами прес-центру СБУ
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