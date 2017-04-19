У Дніпрі злодюжки ледь не поцупили кабель мережі урядового спецзв’язку. ВІДЕО

Трьох крадіїв, які намагалися викрасти більше ста метрів кабелю з магістральної лінії урядового спецзв’язку, затримала у Дніпрі Служба безпеки України спільно з поліцією.

Правоохоронці схопили зловмисників «на гарячому» під час крадіжки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Триває слідство. Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами прес-центру СБУ