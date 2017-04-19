Одного з керівників Львівського аеропорту СБУ затримала на хабарі. ВІДЕО
Одного з керівників Львівського аеропорту СБУ затримала на хабарі. ВІДЕО
Одного із заступників генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт Львів» імені Данила Галицького» затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою.
Здирник вимагав від представника будівельного підприємства сорок тисяч гривень за підписання актів виконаних робіт з ремонту приміщення аеровокзалу.
Правоохоронці затримали хабарника поруч з аеропортом в одній з кавʼярень під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.
За матеріалами прес-центру СБУ
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