Одного з керівників Львівського аеропорту СБУ затримала на хабарі. ВІДЕО

Одного з керівників Львівського аеропорту СБУ затримала на хабарі. ВІДЕО

14:31 19.04.2017

Одного із заступників генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт Львів» імені Данила Галицького» затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Здирник вимагав від представника будівельного підприємства сорок тисяч гривень за підписання актів виконаних робіт з ремонту приміщення аеровокзалу.

Правоохоронці затримали хабарника поруч з аеропортом в одній з кавʼярень під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Одного з керівників Львівського аеропорту СБУ затримала на хабарі. ВІДЕО
Одного з керівників Львівського аеропорту СБУ затримала на хабарі. ВІДЕО
19.04.2017 | 14:31
Подробиці затримання банди, що грабувала валютників у Запоріжжі. ВІДЕО
Подробиці затримання банди, що грабувала валютників у Запоріжжі. ВІДЕО
19.04.2017 | 07:40
В Одесі у дверей підвалу знайшли мертве немовля. Оновлено. ВІДЕО
19.04.2017 | 07:00
У Маріуполі перехрестя не поділили Volkswagen та Mitsubishi. ВІДЕО
У Києві п’яний водій даремно намагався втекти від поліцейських. ВІДЕО
19.04.2017 | 06:45
У Черкасах поліцейські затримали на крадіжці нахабу та невдаху в одній особі. ВІДЕО
19.04.2017 | 06:30
Суд не задовольнив клопотання адвокатів екс-беркутівців. ВІДЕО
Суд не задовольнив клопотання адвокатів екс-беркутівців. ВІДЕО
18.04.2017 | 23:15
Луценка позбавили частини повноважень. ВІДЕО
Луценка позбавили частини повноважень. ВІДЕО
18.04.2017 | 22:45
На Одещині знають, скільки коштує крадіжка. ВІДЕО
На Одещині знають, скільки коштує крадіжка. ВІДЕО
18.04.2017 | 22:15
В Україні 67% дітей стикалися зі знущанням. ВІДЕО
В Україні 67% дітей стикалися зі знущанням. ВІДЕО
18.04.2017 | 21:45
Приватні детективи шукатимуть зниклих людей та захищатимуть авторські права. ВІДЕО
Приватні детективи шукатимуть зниклих людей та захищатимуть авторські права. ВІДЕО
18.04.2017 | 21:15
У Києві Опель перевернувся на дах. Є постраждалі. ВІДЕО
У Києві Опель перевернувся на дах. Є постраждалі. ВІДЕО
18.04.2017 | 20:45
Після потужних обстрілів в Авдіївці відновлюють електропостачання. ВІДЕО
Після потужних обстрілів в Авдіївці відновлюють електропостачання. ВІДЕО
18.04.2017 | 20:15
В ДТП на Прикарпатті загинуло четверо людей, ще восьмеро – травмовані. ВІДЕО
В ДТП на Прикарпатті загинуло четверо людей, ще восьмеро – травмовані. ВІДЕО
18.04.2017 | 19:45
В Одесі знайшли тіло новонародженої дитини, поліція шукає матір-зозулю. ВІДЕО
В Одесі знайшли тіло новонародженої дитини, поліція шукає матір-зозулю. ВІДЕО
18.04.2017 | 07:30
Закон і порядок: правники в колонії. ВІДЕО
Закон і порядок: правники в колонії. ВІДЕО
17.04.2017 | 23:00
Таємниці справи Станіслава Сербаєва. ВІДЕО
Таємниці справи Станіслава Сербаєва. ВІДЕО
17.04.2017 | 16:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Щодо блокування російських банків в Україні
12.04.2017
Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Примусове виселення ромів із Києва - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.