Негода в Україні забрала життя 7 людей. ВІДЕО
Негода в Україні забрала життя 7 людей. ВІДЕО
Квітневий снігопад в Україні. У східних областях випало десять сантиметрів снігу. Замело у Херсонській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській областях. Не минулося без людських жертв, повідомляє Міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло 7 людей. Ще більше травмовано.
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