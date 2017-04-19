Негода в Україні забрала життя 7 людей. ВІДЕО

Квітневий снігопад в Україні. У східних областях випало десять сантиметрів снігу. Замело у Херсонській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській областях. Не минулося без людських жертв, повідомляє Міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло 7 людей. Ще більше травмовано.

Телеканал ЧП.INFO