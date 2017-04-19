Серед екіпажу затонулого судна в Керчі 9 українців. ВІДЕО

Серед екіпажу затонулого судна в Керчі 9 українців. ВІДЕО

20:15 19.04.2017

Серед екіпажу суховантажного судна «Герої Арсеналу», що затонув біля Керченської переправи вранці 19 квітня, було дев’ятеро українців. Усього на борту судна було 12 людей. На місце аварії російський уряд направив рятувальників. До порятунку людей залучено авіацію. Державний морський рятувально-координаційний центр в Україні тримає ситуацію на контролі. Українські фахівці моніторять інформацію щодо стану пошуково-рятувальної операції. Станом на 19 годину, 19 квітня відомо - одного моряка – українця -вдалося врятувати, є троє загиблих, вісім людей поки вважаються безвісти зниклими.  

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