У Києві п’яний водій спровокував серйозну аварію. ВІДЕО
У Києві п’яний водій спровокував серйозну аварію. ВІДЕО
Аварія сталася в Києві на серед білого дня Столичному шосе.
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