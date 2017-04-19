Поліцейські б’ють людей, а керівництво не реагує. ВІДЕО
Поліцейські б’ють людей, а керівництво не реагує. ВІДЕО
Київ. Житловий масив «Троєщина». Сюди «Магнолію-ТВ» покликали знову – вже нові постраждалі від рук патрульних поліцейських. Біля багатоповерхівки вони ніби били чоловіка. Випадковому перехожому здалося, що правоохоронці перегинають палицю. Тож він дістав з кишені телефон та почав знімати все на відео. Поліцейським це не сподобалося. За словами чоловіка, вони почали поводитись агресивно. На запитання, що тут сталося, один з полісменів, штовхнув його з вимогою покинути місце події. А другий, різко вихопив у нього з рук мобільний телефон.
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