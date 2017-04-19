Правозахисники засуджують дії працівників прокуратури. ВІДЕО
Правозахисники засуджують дії працівників прокуратури. ВІДЕО
13 квітня правоохоронці ввірвалися до Міжнародного центру перспективних досліджень. Ця організація є однією із провідних незалежних центрів України, які беруть участь у розробці й аналізі державної політики. Приміщення взялися обшукувати. Підставою для таких дій, за словами працівників прокуратури, стало одне із досліджень центру.
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