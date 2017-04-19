На Тернопільщині третьокласник врятував від смерті двох дітей. ВІДЕО
На Тернопільщині третьокласник врятував від смерті двох дітей. ВІДЕО
За яких обставин 9-річний хлопчик з Тернопільської області став героєм-рятівником - дивіться у сьогоднішньому випуску «Надія є!»
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