В Україні розпочато конкурс на посаду директора Департаменту з питань люстрації. ВІДЕО
В Україні розпочато конкурс на посаду директора Департаменту з питань люстрації. ВІДЕО
З травня 2016-го року департамент не має керівника. Вже двічі спеціальна комісія проводила конкурс на посаду головного люстратора країни, однак досі безрезультатно. А нещодавно в Міністерстві юстиції знову оголосили – шукають гідного кандидата на відповідальну посаду. На третій конкурсний відбір подали заявки шість кандидатів.
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