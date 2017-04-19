В Україні розпочато конкурс на посаду директора Департаменту з питань люстрації. ВІДЕО

З травня 2016-го року департамент не має керівника. Вже двічі спеціальна комісія проводила конкурс на посаду головного люстратора країни, однак досі безрезультатно. А нещодавно в Міністерстві юстиції знову оголосили – шукають гідного кандидата на відповідальну посаду. На третій конкурсний відбір подали заявки шість кандидатів.

Телеканал ЧП.INFO