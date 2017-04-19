В СБУ оприлюднили листування щодо запланованої РФ провокації в Одесі. ВІДЕО
В СБУ оприлюднили листування щодо запланованої РФ провокації в Одесі. ВІДЕО
Напад на мирну акцію в Одесі..ледве не стався. СБУ попередила провокацію російських спецслужб. 13 квітня за кошти із Російської Федерації планувався фейковий протест болгар. За сценарієм Кремля – людей як представників нацменшини начебто утискають на території України.
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