В Києві мотоцикліст врізався в автомобіль. ВІДЕО

Вночі на столичній Троєщині сталася серйозна ДТП. На перехресті вулиць Лісківської та Радунської зіткнулись мотоцикл та автомобіль «Hyundai». Поліцейські поки що не озвучують імовірних причин аварії, а от свідки встигли зробити певні висновки. Кажуть, що винуватий водій автомобіля. Він, нібито, не пропустив мотоцикліста і пішов на поворот. Байкера із забоями госпіталізували. Щодо водія «Hyundai», то з ним все гаразд. Він відбувся незначними забоями.

І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…

В Києві водій сперечався з пішоходами щодо правил дорожнього руху

На Харківщині дівчина планувала записати на камеру танець, а записала – ДТП

Ужгородом курсують перехилені на бік маршрутки

Телеканал ЧП.INFO