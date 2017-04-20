В Києві мотоцикліст врізався в автомобіль. ВІДЕО
В Києві мотоцикліст врізався в автомобіль. ВІДЕО
Вночі на столичній Троєщині сталася серйозна ДТП. На перехресті вулиць Лісківської та Радунської зіткнулись мотоцикл та автомобіль «Hyundai». Поліцейські поки що не озвучують імовірних причин аварії, а от свідки встигли зробити певні висновки. Кажуть, що винуватий водій автомобіля. Він, нібито, не пропустив мотоцикліста і пішов на поворот. Байкера із забоями госпіталізували. Щодо водія «Hyundai», то з ним все гаразд. Він відбувся незначними забоями.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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