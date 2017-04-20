У Тернополі мати покинула дітей на голодну смерть у зачиненій квартирі. ВІДЕО

Тернопіль. Поки матір кілька днів поспіль святкувала Великдень, її двох маленьких дітей з замкненої оселі визволяли поліцейські. В одній із квартир на масиві Дружба, сусіди почули, як голосно кричать дітлахи, просять допомоги. Вони негайно викликали правоохоронців. Як з’ясувалося, - у квартирі, крім локшини швидкого приготування, їсти більше нічого було. Йшов день, другий, а горе-мама так і не повернулася. За цей час діти дуже зголодніли. Переляканими, сиділи у пустій квартирі і навіть телефонів у них не було.

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Телеканал ЧП.INFO